コンタクト　ワンデー　バイオトゥルーワンデー（30枚入）×6箱　1day　1日使い捨て　ボシュロム　90枚2箱分【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

※こちらの商品はメール便送料無料の商品です。

ポスト投函または指定場所置き配での配達となります。

ポストに入らなかった場合の「指定場所」をご選択ください。

また、代金引換もしくは置き配を希望しない場合は、宅配便への変更が可能となりますが、別途送料が発生いたしますため予めご了承ください。



【送料詳細】

・北海道〜関西…550円

・中国・四国…620円

・九州…650円

・沖縄・離島…1，500円



種別 1日使い捨てコンタクト

発売元 ボシュロム

製造国 海外製

医療承認Ｎｏ 22500BZX00177000

区分 高度管理医療機器

商品内容 バイオトゥルーワンデー【30枚入り】×6箱

使用期限 2年以上

製品情報

BC ベースカーブ 8.6

DIA レンズ径 14.2

PWR 度数

【近視用】

-0.25〜-6.50

（0.25Step）

-7.00〜-9.00

（0.50Step）

【遠視用】

+0.25〜+6.00

(0.25Step)

CT【中心厚】 0.10mm（-3.00Ｄ）

広告文責 ひとみコンタクト【0178-46-0242】

高度管理医療機器販売許可 第370034