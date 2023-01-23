『コンタクト ワンデー バイオトゥルーワンデー（30枚入）×6箱 1day 1日使い捨て ボシュロム 90枚2箱分【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 03時 50分に出品され03月06日 03時 50分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【送料詳細】
・北海道〜関西…550円
・中国・四国…620円
・九州…650円
・沖縄・離島…1，500円
種別 1日使い捨てコンタクト
発売元 ボシュロム
製造国 海外製
医療承認Ｎｏ 22500BZX00177000
区分 高度管理医療機器
商品内容 バイオトゥルーワンデー【30枚入り】×6箱
使用期限 2年以上
製品情報
BC ベースカーブ 8.6
DIA レンズ径 14.2
PWR 度数
【近視用】
-0.25〜-6.50
（0.25Step）
-7.00〜-9.00
（0.50Step）
【遠視用】
+0.25〜+6.00
(0.25Step)
CT【中心厚】 0.10mm（-3.00Ｄ）
広告文責 ひとみコンタクト【0178-46-0242】
高度管理医療機器販売許可 第370034
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落札価格8120円
483 入札履歴
終了
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