『1MORE 有線 イヤホン ハイレゾ音源対応 トリプルドライバー Hi-Res ステレオ Hi-Fiサウンド ビジュアルグランプリ(VGP)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 15時 49分に出品され03月30日 15時 49分に終了予定です。即決価格は8,119円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1MORE 有線 イヤホン ハイレゾ音源対応 トリプルドライバー Hi-Res ステレオ Hi-Fiサウンド ビジュアルグランプリ(VGP)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 18.20 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
1MORE 有線 イヤホン ハイレゾ音源対応 トリプルドライバー Hi-Res ステレオ Hi-Fiサウンド ビジュアルグランプリ(VGP)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 18.20 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8119円
753 入札履歴
終了
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