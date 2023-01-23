『ボディドクター バックアップ&ザ・シートセット 正規品 ベージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 20時 12分に出品され03月24日 20時 12分に終了予定です。即決価格は8,117円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ボディドクター バックアップ&ザ・シートセット 正規品 ベージュ



【商品説明】

・腰と背中に優しくジャストフィット、感触の究極のクッションのセット。



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 40.40 cm

奥行 : 41.40 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。