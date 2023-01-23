『ボディドクター バックアップ&ザ・シートセット 正規品 ベージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 20時 12分に出品され03月24日 20時 12分に終了予定です。即決価格は8,117円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ボディドクター バックアップ&ザ・シートセット 正規品 ベージュ
【商品説明】
・腰と背中に優しくジャストフィット、感触の究極のクッションのセット。
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 40.40 cm
奥行 : 41.40 cm
重量 : 1.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8117円
562 入札履歴
終了
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