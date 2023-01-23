『ジャックバニー カートバッグ (もみの木キルティング) / ゴルフ ラウンド / 262-2281917 010_ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 01分に出品され03月20日 13時 01分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ジャックバニー] カートバッグ (もみの木キルティング) / ゴルフ ラウンド / 262-2281917 010_ブラック



【商品説明】

・タテ22cmxヨコ22cmxマチ14cm

・ポケットの数:2(外側0/内側2)

・メイン素材: 100% ポリエステル

・持ち手の全長:31cm

・留め具の種類: ファスナー

・重量:230g



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 32.60 cm

奥行 : 37.50 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。