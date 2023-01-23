『ジャックバニー カートバッグ (もみの木キルティング) / ゴルフ ラウンド / 262-2281917 010_ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 01分に出品され03月20日 13時 01分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ジャックバニー] カートバッグ (もみの木キルティング) / ゴルフ ラウンド / 262-2281917 010_ブラック
【商品説明】
・タテ22cmxヨコ22cmxマチ14cm
・ポケットの数:2(外側0/内側2)
・メイン素材: 100% ポリエステル
・持ち手の全長:31cm
・留め具の種類: ファスナー
・重量:230g
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 32.60 cm
奥行 : 37.50 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8112円
651 入札履歴
終了
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