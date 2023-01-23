『楽草ホットパット 足首用・F【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 07時 11分に出品され03月10日 07時 11分に終了予定です。即決価格は8,109円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

楽草ホットパット 足首用・F



【商品説明】

・不眠、ストレス・・・あなたの悩みにそっと寄り添い、優しく癒します。

・冬は寒さ対策に・・・

・冷え、足腰や肩のコリ、全身の疲れ、だるさ、むくみ、目の疲れ、

・夏は冷房対策に・・・

・家でもオフィスでも、いつでも気軽にチンして実感！



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 15.50 cm

奥行 : 30.10 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。