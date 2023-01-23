『ダイヤ工業 bonbone 車いす用グローブZERO LL ロングタイプ z0007311【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月06日 19時 29分に出品され05月06日 19時 29分に終了予定です。即決価格は8,107円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイヤ工業 bonbone 車いす用グローブZERO LL ロングタイプ z0007311
【商品説明】
・製造国 : 日本
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8107円
510 入札履歴
終了
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