『ダイヤ工業 bonbone 車いす用グローブZERO LL ロングタイプ z0007311【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月06日 19時 29分に出品され05月06日 19時 29分に終了予定です。即決価格は8,107円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイヤ工業 bonbone 車いす用グローブZERO LL ロングタイプ z0007311



【商品説明】

・製造国 : 日本



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。