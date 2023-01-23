『ボッテガヴェネタ オードパルファム 75ml(3607342250826) ギフト プレゼント 対応可【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 14時 15分に出品され03月16日 14時 15分に終了予定です。即決価格は8,108円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー
ボッテガヴェネタ
商品名
オードパルファム
内容量
75ml
商品説明
レザーが香るフローラルシプレーの香りで、生き生きとした草原、干し草、花々、土、木々を思い起こすヴェネチアの田園風景を表現。
区分
化粧品
製造国
フランス
広告文責
Seven Oceans Tradings株式会社 082-236-3193
※当店の商品は並行輸入品となります。
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落札価格8108円
65 入札履歴
終了
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