『ボッテガヴェネタ オードパルファム 75ml(3607342250826) ギフト プレゼント 対応可【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 14時 15分に出品され03月16日 14時 15分に終了予定です。即決価格は8,108円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー

ボッテガヴェネタ



商品名

オードパルファム





内容量

75ml



商品説明

レザーが香るフローラルシプレーの香りで、生き生きとした草原、干し草、花々、土、木々を思い起こすヴェネチアの田園風景を表現。

区分

化粧品



製造国

フランス



広告文責

Seven Oceans Tradings株式会社 082-236-3193



※当店の商品は並行輸入品となります。