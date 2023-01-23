『クラスキー FOODED Headcover/BEAR【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 23時 45分に出品され03月05日 23時 45分に終了予定です。即決価格は8,107円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クラスキー FOODED Headcover/BEAR
【商品説明】
・クマ
・ドライバー用ヘッドカバーです。
・服は着脱可能となっております。
・茶色のファーをまとった
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 24.80 cm
奥行 : 35.79 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8107円
304 入札履歴
終了
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