『クラスキー FOODED Headcover/BEAR【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 23時 45分に出品され03月05日 23時 45分に終了予定です。即決価格は8,107円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クラスキー FOODED Headcover/BEAR



【商品説明】

・クマ

・ドライバー用ヘッドカバーです。

・服は着脱可能となっております。

・茶色のファーをまとった



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 24.80 cm

奥行 : 35.79 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。