『8個セット 日本ペットフード ビューティープロ 子猫用 1.5Kg【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 18時 54分に出品され03月13日 18時 54分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※ 商品パッケージや仕様につきまして、予告なく変更されることがございます。
※ 賞味期限表示がございます商品は、製造年月から表示期限までになります。
美しい毛並みは健康の証。
獣医師監修の最適栄養バランスで、おいしく食べて健康を保ちながら、体調の良さと毛並みの美しさ
を実感。皮膚と毛艶の健康維持にマリンコラーゲン3000mg/kg、ヒアルロン酸配合。
子猫の健康で元気な成長を願い、たんぱく質40%以上、ビタミン、エネルギー強化。
DHA配合で健康を維持し、脳の発育に配慮。
着色料不使用、食べやすいハートの薄型小粒。
小分けパック300g×5袋。
* 分類：猫フード
* 原材料：穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、パン粉)、肉類(牛肉粉、チキンミール)、油脂類(動物性油脂、植物性油脂、ガンマ-リノレン酸)、魚介類(フィッシュパウダー、マリンコラーゲン)、ビール酵母(β-グルカン源)、オリゴ糖、海藻粉末(DHA源)、GABA、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、銅、亜鉛、ヨウ素)、pH調整剤、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、コリン)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、ヒアルロン酸
* エネルギー：たんぱく質40.0%以上、脂質13.0%以上、粗繊維2.5%以下、灰分7.5%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.7%以上、リノール酸1.0%以上、ビタミンA1000.0IU／100g以上、ビタミンE50.0IU／100g以上、ビタミンB10.6mg／100g以上、ビタミンB20.5mg／100g以上、ビタミンB60.5mg／100g以上、マグネシウム標準値0.09%
* 賞味期限：18ヶ月
* 原産国または製造地：日本
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
2980000371592
商品コード
2980000371592
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落札価格8106円
72 入札履歴
終了
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