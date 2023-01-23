『ef-de⭐︎2wayアンゴラウールロングコート フォックスファー Aライン 7【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 59分に出品され04月01日 09時 59分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



エフデ ef-de

コート ロングコート 2way ステンカラーコート ファーコート ファー取り外し可能 フォックスファー アンゴラ混 ウールコート ベルト ボタン Aライン 美シルエット 美品 高級 綺麗 クリーニング済



○サイズ

サイズ 7（S相当）

肩幅40cm

身幅47cm

袖丈57cm

総丈101cm



平置き実寸。 着画はお断りいたします。



○状態



目立った傷や汚れもなく、状態は綺麗です。これからもまだまだ気持ちよく使っていただけます！



○カラー

黒 ブラック



○素材

表地 アンゴラ 毛

裏地 キュプラ

ファー フォックス



○配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





※大手リユースショップで購入したもので、真贋済みの正規品となります。安心してご購入くださいませ。





管理番号S0550024-1031 Q 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エフデ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ef-de⭐︎2wayアンゴラウールロングコート フォックスファー Aライン 7