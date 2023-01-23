ビール beer 送料無料 サッポロ イノベーティブブリュワー スカイピルス 2ケース/350ml×48缶(048) SKY PILS【新年の贈り物】

商品情報

北海道・九州・四国の配送は1個口毎にプラス400円かかります。

離島・沖縄への配送には1個口毎に別途送料がかかります。



【1個口の同梱可能数量】

350mlの缶は2ケースまで。500mlの缶は1ケースまで。500ml、2Lのペットボトルは1ケースまで。

750mlの瓶は12本まで。1.8Lの瓶は6本まで。

※送料無料商品との同梱は全て不可



【商品説明】

フレーバー炭酸水を飲んでいるかのような、とことん飲みやすいビールです。軟水を使い、麦芽の使用量を絶妙にコントロールしてつくり上げた淡い黄金色の軽やかな味わいに、独自のドライホッピング製法で引き出したファインアロマホップの華やかな香りがほんのり香ります。とことん飲みやすく、やわらかなビールに仕上げました。



商品名

Innovative Brewer SKY PILS （イノベーティブブリュワー スカイピルス）



原材料名

麦芽（外国製造又は国内製造（5％未満））、ホップ、糖類



アルコール分

5%





商品特長



・ファインアロマホップの華やかな香り

・とことん飲み易く、やわらかな味わい

・軽やかなイメージの淡い黄金色