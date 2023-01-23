『MOON LENCE インフレーターマット 厚手 10cm 自動膨張 キャンプ マット エアーマット キャンピングマット インフレータブルマ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 00時 09分に出品され05月03日 00時 09分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MOON LENCE インフレーターマット 厚手 10cm 自動膨張 キャンプ マット エアーマット キャンピングマット インフレータブルマ
【商品説明】
・【商品の仕様】展開時サイズ(約)：200×76cm(シングル)/200×132cm(ダブル)/厚さ10cm(膨張時) 収納時サイズ(約)：79×23cm(シングル)/68×28cm(ダブル) 本体重量(約)：2.5kg(シングル)/5.4kg(ダブル) 素材：ポリエステル/高密度ウレタンフォーム 付属品：収納バンド/収納袋/電動エアーポンプ
・【広範な適用性】テント泊で使うのはもちろん、ちょっとひと休みに公園でお昼寝や、長距離移動の車中泊にも使えます。もしもの時の備えに、防災用として家や会社に置いておくのもおすすめです。
・【自動膨張】マットは自動膨張式です。バルブを開ければウレタン素材が空気を吸い込みはじめ、自動で膨らんでいて、クイックキャンプを実現できます。※初回空気入れ時は出荷状態のため空気の入りが遅く、約10~15分ほどかかります。
・【超極厚10cm】超極厚10cmのウレタン内蔵キャン
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落札価格8096円
618 入札履歴
終了
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