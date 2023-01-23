MOON LENCE インフレーターマット 厚手 10cm 自動膨張 キャンプ マット エアーマット キャンピングマット インフレータブルマ【2024年最新】

商品情報

【商品名】

MOON LENCE インフレーターマット 厚手 10cm 自動膨張 キャンプ マット エアーマット キャンピングマット インフレータブルマ



【商品説明】

・【商品の仕様】展開時サイズ(約)：200×76cm(シングル)/200×132cm(ダブル)/厚さ10cm(膨張時) 収納時サイズ(約)：79×23cm(シングル)/68×28cm(ダブル) 本体重量(約)：2.5kg(シングル)/5.4kg(ダブル) 素材：ポリエステル/高密度ウレタンフォーム 付属品：収納バンド/収納袋/電動エアーポンプ

・【広範な適用性】テント泊で使うのはもちろん、ちょっとひと休みに公園でお昼寝や、長距離移動の車中泊にも使えます。もしもの時の備えに、防災用として家や会社に置いておくのもおすすめです。

・【自動膨張】マットは自動膨張式です。バルブを開ければウレタン素材が空気を吸い込みはじめ、自動で膨らんでいて、クイックキャンプを実現できます。※初回空気入れ時は出荷状態のため空気の入りが遅く、約10~15分ほどかかります。

・【超極厚10cm】超極厚10cmのウレタン内蔵キャン