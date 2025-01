BD/Tokyo 7th シスターズ/t7s 2nd Anniversary Live 16→30→34 -INTO THE 2ND GEAR-(Blu-ray) (初回生産限定版)【2025の人気アイテム】

商品情報

Tokyo 7th シスターズ (トーキョーセブンスシスターズ とーきょーせぶんすしすたーず)

2017年1月11日 発売



BD:1

1.Introムービー〜Are You Ready 7th-TYPES??〜

2.SEVENTH HAVEN

3.FALLING DOWN

4.OPムービー〜INTO THE 2ND GEAR〜

5.KILLERTUNER

6.Cocoro Magical

7.-MC1

8.-Zero

9.-MC2

10.B.A.A.B.

11.You Cant Win

12.ラバ×ラバ

13.セカイのヒミツ

他