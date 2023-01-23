『BD/Tokyo 7th シスターズ/t7s 2nd Anniversary Live 16→30→34 -INTO THE 2ND GEAR-(Blu-ray) (初回生産限定版)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 46分に出品され03月05日 23時 46分に終了予定です。即決価格は8,091円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 Tokyo 7th シスターズ (トーキョーセブンスシスターズ とーきょーせぶんすしすたーず)

2017年1月11日 発売



BD:1

1.Introムービー〜Are You Ready 7th-TYPES??〜

2.SEVENTH HAVEN

3.FALLING DOWN

4.OPムービー〜INTO THE 2ND GEAR〜

5.KILLERTUNER

6.Cocoro Magical

7.-MC1

8.-Zero

9.-MC2

10.B.A.A.B.

11.You Cant Win

12.ラバ×ラバ

13.セカイのヒミツ

他