『BD/Tokyo 7th シスターズ/t7s 2nd Anniversary Live 16→30→34 -INTO THE 2ND GEAR-(Blu-ray) (初回生産限定版)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 46分に出品され03月05日 23時 46分に終了予定です。即決価格は8,091円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Tokyo 7th シスターズ (トーキョーセブンスシスターズ とーきょーせぶんすしすたーず)
2017年1月11日 発売
BD:1
1.Introムービー〜Are You Ready 7th-TYPES??〜
2.SEVENTH HAVEN
3.FALLING DOWN
4.OPムービー〜INTO THE 2ND GEAR〜
5.KILLERTUNER
6.Cocoro Magical
7.-MC1
8.-Zero
9.-MC2
10.B.A.A.B.
11.You Cant Win
12.ラバ×ラバ
13.セカイのヒミツ
他
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落札価格8091円
54 入札履歴
終了
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