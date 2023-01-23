『【チャコット 公式(chacott)】ノースリーブレオタード【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 05時 04分に出品され03月10日 05時 04分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 スラッシュネックラインがエレガントなカッティングのノースリーブレオタード





【デザインポイント】



シンプルながらトレンド感のあるカッティング。



ストレッチチュールを切り替えたヨークが首のラインを長く綺麗に。



シンプルながらバックスタイルにもチュール使いのポイントがあるデザイン。





050250-0305-31、050250-0405-31、050250-0505-31 同型





【素材】



伸縮性に優れ人気の高いソフトスムースとストレッチチュールを使用。



《裏仕様》バストパッドポケット付き