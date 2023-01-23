『【チャコット 公式(chacott)】ノースリーブレオタード【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 05時 04分に出品され03月10日 05時 04分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スラッシュネックラインがエレガントなカッティングのノースリーブレオタード
【デザインポイント】
シンプルながらトレンド感のあるカッティング。
ストレッチチュールを切り替えたヨークが首のラインを長く綺麗に。
シンプルながらバックスタイルにもチュール使いのポイントがあるデザイン。
050250-0305-31、050250-0405-31、050250-0505-31 同型
【素材】
伸縮性に優れ人気の高いソフトスムースとストレッチチュールを使用。
《裏仕様》バストパッドポケット付き
【チャコット 公式(chacott)】キャミソールレオタード
¥ 8085
【即納可能】ワンピース 半袖 No.05 マゼンタ 130cm 〜 140cm パピヨン 社交ダンス ジュニア ジュブナイル 衣装
¥ 8085
【チャコット 公式(chacott)】【クロワゼ掲載商品】8分袖レオタード
¥ 8085
【チャコット 公式(chacott)】【SHOKO NAKAMURA】キャップスリーブレオタード
¥ 8085
【チャコット 公式(chacott)】8分袖レオタード
¥ 8085
【チャコット 公式(chacott)】ノースリーブレオタード
¥ 8085
【チャコット 公式(chacott)】キャミソールレオタード
¥ 8085
【チャコット 公式(chacott)】フレンチスリーブレオタード
¥ 8085
【チャコット 公式(chacott)】フレンチスリーブレオタード
¥ 8085
【チャコット 公式(chacott)】キャミソールレオタード
¥ 8085
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¥ 8070
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¥ 8064
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¥ 8064
落札価格8085円
34 入札履歴
終了
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