『(金魚)らんちゅう-(180) 13号 特選種用二歳魚(雄) B1-6【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 06時 52分に出品され04月20日 06時 52分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2023年10月4日現在
四つ尾 舵二枚 全長約14cm
多少の欠点は有りますが、雰囲気が良く魅力有る魚です。
素晴らしい系統の魚ですので種としてお勧め致します。
※撮影から出荷までの間に色変わり変化がある場合があります。
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落札価格8085円
110 入札履歴
終了
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