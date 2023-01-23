『CD/ASP/I HATE U (CD+Blu-ray(スマプラ対応)) (初回生産限定盤)【Pアップ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 08時 00分に出品され03月16日 08時 00分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ASP (エーエスピー えーえすぴー)

2023年8月9日 発売



2022年夏にavex traxよりメジャーデビューしたWACK所属の7人組ASP。

パンクスピリットの強い楽曲やビジュアルでインディーズ時代より各方面で話題を集め、メジャーデビューシングルの「Hyper Cracker」では、ハイパーポップを世襲した楽曲を発表し、シーンに新たな風を吹かせた。

2023年4月にはMajor 1st EP「DELiCiOUS ViCiOUS」を発売。

海外大物アーティストから原曲提供され、作詞作曲をODD Foot WorksのPecori、アレンジをYohji Igarashiがつとめたリード曲「TOXiC iNVASiON」をはじめ、多種多様な楽曲を取り揃えた全5曲で構成。

8月9日(水)にリリースするMajor 2nd Single「I HATE U」の表題曲は、LINNA FIGG(Vo)とkyazm(Gt， Manipulator)によるデュオである「SATOH」のプロデュース楽曲。

真夏に相応しい疾走感溢れるナン