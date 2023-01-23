『CD/ASP/I HATE U (CD+Blu-ray(スマプラ対応)) (初回生産限定盤)【Pアップ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 08時 00分に出品され03月16日 08時 00分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ASP (エーエスピー えーえすぴー)
2023年8月9日 発売
2022年夏にavex traxよりメジャーデビューしたWACK所属の7人組ASP。
パンクスピリットの強い楽曲やビジュアルでインディーズ時代より各方面で話題を集め、メジャーデビューシングルの「Hyper Cracker」では、ハイパーポップを世襲した楽曲を発表し、シーンに新たな風を吹かせた。
2023年4月にはMajor 1st EP「DELiCiOUS ViCiOUS」を発売。
海外大物アーティストから原曲提供され、作詞作曲をODD Foot WorksのPecori、アレンジをYohji Igarashiがつとめたリード曲「TOXiC iNVASiON」をはじめ、多種多様な楽曲を取り揃えた全5曲で構成。
8月9日(水)にリリースするMajor 2nd Single「I HATE U」の表題曲は、LINNA FIGG(Vo)とkyazm(Gt， Manipulator)によるデュオである「SATOH」のプロデュース楽曲。
真夏に相応しい疾走感溢れるナン
初回生産限定盤（取）（代引不可） iKON 2CD+2Blu-ray/RETURN 18/9/26発売 オリコン加盟店
¥ 8085
RETURN(初回生産限定盤)(2Blu-ray Disc付) ／ iKON (CD)
¥ 8085
I HATE U(初回生産限定盤)(Blu-ray Disc付) ／ ASP (CD)
¥ 8085
平沢進＆田中靖美 配線上のアリア pre P-MODEL CD △WV1222
¥ 8085
ASP I HATE U ［CD+Blu-ray Disc］＜初回生産限定盤＞ 12cmCD Single
¥ 8085
細野晴臣 Hosono Haruomi 50th 〜Music， Comedy and Movie〜 ［3DVD+タムくん書き下ろしイラストポストカード］＜完全 DVD
¥ 8085
東方神起 東方神起 LIVE TOUR 2018 〜TOMORROW〜 ［2Blu-ray Disc+LIVE写真集］＜初回生産限定盤＞ Blu-ray Disc
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HKT48 HKT48 7th ANNIVERSARY 777んてったってHKT48 〜7周年は天神で大フィーバー〜 Blu-ray Disc
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SKE48 SKE48 10th ANNIVERSARY Blu-ray Disc
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東方神起 東方神起 LIVE TOUR 〜Begin Again〜 Special Edition in NISSAN STADIUM ［2Blu-ray Disc+写真集］＜初回生 Blu-ray Disc
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ももいろクローバーZ ももクロ春の一大事2017 in 富士見市 LIVE Blu-ray Blu-ray Disc
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AKB48 あの頃がいっぱい〜AKB48ミュージックビデオ集〜 Type B Blu-ray Disc
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[国内盤CD]ASP / I HATE U [CD+BD][2枚組][初回出荷限定盤(初回生産限定盤)] (2023/8/9発売)
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[国内盤CD]LOUDNESS / LOUDNESS 30th ANNIVERSARY LIMITED EDITION [CD+DVD][4枚組][初回出荷限定盤(完全生産限定盤 / 30周年記念)]
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ゴールデンベスト 佐野量子~コンプリート・シングル・コレクション
¥ 8085
泣くかもしれない
¥ 8085
落札価格8085円
457 入札履歴
終了
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