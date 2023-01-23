『完全生産限定盤Blu-ray(取) BUCK-TICK Blu-ray+2SHM-CD+PHOTOBOOK/魅世物小屋が暮れてから〜SHOW AFTER DARK〜 22/3/7発売【オリコン加盟店】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 22時 08分に出品され03月19日 22時 08分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 完全生産限定盤

・Blu-ray+2SHM-CD+PHOTOBOOK

・豪華スペシャルパッケージ仕様

・全64Pフォトブック付属



2021年7月に配信されたStreaming Live「魅世物小屋が暮れてから〜SHOW AFTER DARK〜」が映像作品としてリリース。第一部はアコースティック・セット、第二部はバンド・セットの全二部で構成され、コンセプチュアルなステージが展開された。



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