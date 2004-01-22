『銀河英雄伝説 ＤＶＤ−ＢＯＸ ＳＥＴ２／田中芳樹（原作），石黒昇（監督），河中志摩夫（シリーズ構成、脚本），堀川りょう（ラインハルト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 12分に出品され03月30日 09時 12分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 田中芳樹（原作），石黒昇（監督），河中志摩夫（シリーズ構成、脚本），堀川りょう（ラインハルト），富山敬（ヤン），広中雅志（キルヒアイス），佐々木望（ユリアン），森功至（ミッターマイヤー）

販売会社/発売会社：（株）ハピネット(（株）ハピネット)

発売年月日：2004/01/22

JAN：4947127529594

規格品番：BBBA9082

／／付属品〜２ＢＯＸ付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション OVA

JANコード/ISBNコード 4947127529594

商品コード 0001420610