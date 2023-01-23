『クロスローズ by ラッド カベルネ ソーヴィニヨン オークヴィル ナパ ヴァレー 2017年 ナパバレー ワイン 赤ワイン アメリカ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 13時 03分に出品され03月07日 13時 03分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 クロスローズのカベルネはラッドのトップキュヴェと同じオークヴィル東側、銘醸畑が集まるほぼ真ん中に位置する自社畑から造られます。

(スクリーミング イーグル、ボンドのセント エデン、ダラ ヴァレ、ピーター マイケルのオー パラディ、ジョセフ フェルプスのバッカス等)



３つの異なる土壌から多様性のあるブドウが、オーガニックによって栽培されています。



商品名：クロスローズ バイ ラッド カベルネ ソーヴィニヨン オークヴィル ナパ ヴァレー

(Crossroads by Rudd Cabernet Sauvignon Oakville Veeder Napa Valley)

ヴィンテージ：2017年

ブドウ品種：カベルネ ソーヴィニヨンほぼ100%、カベルネ フラン＆プティ ヴェルド少量

熟成：フレンチオーク(新樽50%)で24か月

飲み口：フルボディ

原産国：アメリカ カリフォルニア

タイプ：赤ワイン

内容量：750ml

輸入元：中川ワイン