『5DF30MB ダイヤモンド 固定局用低損失同軸ケーブルセット(5D-FB) 全長30mMP-MP(脱着式)コネクター付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 19時 37分に出品され03月05日 19時 37分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ケーブルの種類：5D-FB

全長：30m

コネクター：MP-MP（片側脱着式）

アマチュア無線固定局用、船舶用、漁船用