『鋼の錬金術師 ＢＯＸ ＳＥＴ −ＡＲＣＨＩＶＥＳ−（完全予約生産限定）／荒川弘（原作），朴□美［パクロミ］（エドワード・エルリック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 19時 29分に出品され03月20日 19時 29分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
荒川弘（原作），朴美［パクロミ］（エドワード・エルリック），釘宮理恵（アルフォンス・エルリック），伊藤嘉之（キャラクターデザイン），大島ミチル（音楽）
販売会社/発売会社：（株）アニプレックス(（株）ソニー・ミュージックディストリビューション)
発売年月日：2009/01/28
JAN：4534530026095
規格品番：ANZB3201
／／付属品〜三方背ＢＯＸ、クロニクルブック、公式レプリカグッズ（ＴＶシリーズ番組宣伝Ｂ２ポスター、ＴＶシリーズＤＶＤ購入者限定パンフレット、フェスティバルＬｉｍｉｔｅｄ Ａｌｃｈｅｍｉｓｔ’ｓ Ｐａｓｓ ４枚セット、フェスティバル公式Ｂ２ポスター、フェスティバル公式プログラム台本パンフレット（一部抜粋）、劇場版全国共通特別鑑賞券、劇場版前売鑑賞券購入者特典ポストカード ５枚セット、劇場版フィルムポジ、劇場版プレスキット、劇場版公式Ｂ２ポスター、荒川弘描き下ろしピンナップ）付
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4534530026095
商品コード
0015914190
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落札価格8085円
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終了
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