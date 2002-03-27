『ｇｌｏｂｅ ｓｐｅｃｉａｌ ｌｉｖｅ“ｇｅｎｅｓｉｓ ｏｆ ｎｅｘｔ”／ｇｌｏｂｅ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 00時 32分に出品され03月03日 00時 32分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ｇｌｏｂｅ

販売会社/発売会社：エイベックス・マーケティング（株）(エイベックス・マーケティング（株）)

発売年月日：2002/03/27

JAN：4988064720217

規格品番：AVBG72021

２００１年１２月８日、東京ベイＮＫホールにて行われたライヴの模様をＤＶＤ化。「Ｌｉｇｈｔｓ ｂｒｏｕｇｈｔ ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ」他、収録。 （Ｃ）ＲＳ 商品カテゴリ BOOKOFF Online ヤフー店 ＤＶＤ ミュージック Ｊ-ポップ DVD、映像ソフト ミュージック 邦楽

JANコード/ISBNコード 4988064720217

商品コード 0001239388