『佐藤輝明選手愛用商品ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネックワイヤー EXTREME トルネード ブルー/ホワイト50cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 17時 06分に出品され03月23日 17時 06分に終了予定です。即決価格は8,074円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
佐藤輝明選手愛用商品ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネックワイヤー EXTREME トルネード ブルー/ホワイト50cm
【商品説明】
・カラー：ブルー/ホワイト
・サイズ：50cm
・性別：ユニセックス
・技術：メタックス
・素材：本体/ステンレス、ナイロン 留め具/アルミ、ウレタン
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 14.30 cm
奥行 : 23.80 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8074円
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終了
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