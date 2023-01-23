『佐藤輝明選手愛用商品ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネックワイヤー EXTREME トルネード ブルー/ホワイト50cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 17時 06分に出品され03月23日 17時 06分に終了予定です。即決価格は8,074円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

佐藤輝明選手愛用商品ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネックワイヤー EXTREME トルネード ブルー/ホワイト50cm



【商品説明】

・カラー：ブルー/ホワイト

・サイズ：50cm

・性別：ユニセックス

・技術：メタックス

・素材：本体/ステンレス、ナイロン 留め具/アルミ、ウレタン



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 14.30 cm

奥行 : 23.80 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。