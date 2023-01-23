『ミズタニ オートウォーカー 新幹線N700A AW-N7A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 08時 04分に出品され04月12日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,072円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミズタニ オートウォーカー 新幹線N700A AW-N7A



【商品説明】

・中国

・体重制限:40kgまで

・単三型

・対象年齢 :3才以上

・年齢:3歳以上

・本体サイズ:D650×W310×H365mm

・本体重量:3.5Kg

・素材:ポリプロピレン、ポリエチレン



【サイズ】

高さ : 26.00 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 66.00 cm

重量 : 3.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。