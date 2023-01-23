『シールド25 (マーブル)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 01分に出品され03月07日 19時 01分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シールド25 (マーブル)



【商品説明】

・ストラップの種類: ストラップなし

・タテ:44 cmX ヨコ:27 cmX マチ:15 cm

・ポケットの数:6(外側4/内側2)

・メイン素材: ポリエステル

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:860g



【サイズ】

高さ : 15.60 cm

横幅 : 35.20 cm

奥行 : 44.60 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。