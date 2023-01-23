『シールド25 (マーブル)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 01分に出品され03月07日 19時 01分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シールド25 (マーブル)
【商品説明】
・ストラップの種類: ストラップなし
・タテ:44 cmX ヨコ:27 cmX マチ:15 cm
・ポケットの数:6(外側4/内側2)
・メイン素材: ポリエステル
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:860g
【サイズ】
高さ : 15.60 cm
横幅 : 35.20 cm
奥行 : 44.60 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8070円
277 入札履歴
終了
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