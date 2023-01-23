『ティムコ(TIEMCO) SA ウェットセル タイプ6 WF7S 112369【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 05時 17分に出品され04月04日 05時 17分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フィッシング ルアー、フライケース

【商品名】

ティムコ(TIEMCO) SA ウェットセル タイプ6 WF7S 112369



【商品説明】

・【シンクレート/カラー】:タイプ6: 4.5~6.0ips/ブラック



【サイズ】

高さ : 2.79 cm

横幅 : 11.94 cm

奥行 : 13.97 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。