『ティムコ(TIEMCO) SA ウェットセル タイプ6 WF7S 112369【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 05時 17分に出品され04月04日 05時 17分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フィッシング ルアー、フライケース
【商品名】
ティムコ(TIEMCO) SA ウェットセル タイプ6 WF7S 112369
【商品説明】
・【シンクレート/カラー】:タイプ6: 4.5~6.0ips/ブラック
【サイズ】
高さ : 2.79 cm
横幅 : 11.94 cm
奥行 : 13.97 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8069円
813 入札履歴
終了
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