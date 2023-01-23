『ベッドガード 抱き枕 手編み クッション 200cm 新生児 ベッドバンパー 安全パット 結び目 装飾 寝返り防止 寝具【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 02時 16分に出品され03月28日 02時 16分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 29

カラー：01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1 12 13 14 15

※お使いの環境などにより実物と色が違って見えることがございます

サイズ：200cm

（詳しくは商品情報にご確認ください）



品質の素材：PPは、綿とプレミアムフランネルシェルでいっぱい

柔らかく、肌にやさしいです

良好な弾性を変形することは容易ではありません

材料は、安全で信頼性の高い蛍光剤を含まない



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