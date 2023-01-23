『キッズファッション VIISEN 子供ドレス キッズ ロングドレス 子ども ドレス 女の子 ピアノ 発表会 フォーマル ドレス 中学生 ジュニアドレス 上質 エ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 13時 18分に出品され04月01日 13時 18分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ドレス（子ども用）
【商品名】
VIISEN 子供ドレス キッズ ロングドレス 子ども ドレス 女の子 ピアノ 発表会 フォーマル ドレス 中学生 ジュニアドレス 上質 エ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.50 cm
横幅 : 32.10 cm
奥行 : 35.50 cm
重量 : 730.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8068円
346 入札履歴
終了
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