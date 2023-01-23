『シーリングライト 照明器具 おしゃれ インテリア モダン シーリングライト 天井照明 コーヒー色 現代 欧風 ペンダント ライトリビング 居間ライト 調光調色【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 16時 23分に出品され03月11日 16時 23分に終了予定です。即決価格は7,993円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【1年保証】問題があればすぐ再手配させていただきます。
【取付方法】引っ掛対応、説明書ありません。
取り付ける時は電源を切ってください。
ご注文後2日以内にキャンセルできます。
2日以上経過した場合は取り扱わございません。
注意：大型荷物のため、品質不良以外の場合は返品返金不可となりま！
輸送時にダンボール箱が壊れる恐れがあります。
ご注意：リモコンを配置するのは、無極調光のタイプのみです。
【使用方法】
白色光/暖色光/三色変光--壁に設置されたスイッチ
無極調光--リモコン操作
平均耐用寿命：50000（h）
電圧：110V
重量：約3.0kg
素材: 本体素材 合金シェード シリカゲル材質
PSE商品検査と電気販売資格あり
適用範囲：書斎、寝室、レストラン、リビング、廊下、展示室、ホテルの客室
照明器具サイズ（選択可能）：
二円 直径30+50cm パワー：36ｗ 適用面積：4畳‐9畳
二円 直径40+60cm パワー：69ｗ 適用面積：8畳‐11畳
三円 直径30+50+70cm パワー：60ｗ 適用面
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落札価格7993円
371 入札履歴
終了
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