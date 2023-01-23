シーリングライト 照明器具 おしゃれ インテリア モダン シーリングライト 天井照明 コーヒー色 現代 欧風 ペンダント ライトリビング 居間ライト 調光調色【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【1年保証】問題があればすぐ再手配させていただきます。

【取付方法】引っ掛対応、説明書ありません。

取り付ける時は電源を切ってください。



ご注文後2日以内にキャンセルできます。

2日以上経過した場合は取り扱わございません。

注意：大型荷物のため、品質不良以外の場合は返品返金不可となりま！

輸送時にダンボール箱が壊れる恐れがあります。



ご注意：リモコンを配置するのは、無極調光のタイプのみです。

【使用方法】

白色光/暖色光/三色変光--壁に設置されたスイッチ

無極調光--リモコン操作



平均耐用寿命：50000（h）

電圧：110V

重量：約3.0kg

素材: 本体素材 合金シェード シリカゲル材質

PSE商品検査と電気販売資格あり

適用範囲：書斎、寝室、レストラン、リビング、廊下、展示室、ホテルの客室



照明器具サイズ（選択可能）：

二円 直径30+50cm パワー：36ｗ 適用面積：4畳‐9畳

二円 直径40+60cm パワー：69ｗ 適用面積：8畳‐11畳

三円 直径30+50+70cm パワー：60ｗ 適用面