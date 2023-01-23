『フェンダーレスキット（09-10） Powerbronze（パワーブロンズ） GSX-R1000【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 00時 01分に出品され03月09日 00時 01分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイドにウインカーの取付けが可能な専用ブラケットに、 LEDナンバー灯を合体させました。 ボディはサビに強く耐久性のあるステンレス製です。 ステンレス製、取付け用ボルトナット付属 ※ウインカー取り付け穴は ８mmサイズ のため、ノーマルウインカーが取り付け出来ない場合があります。【品名】フェンダーレスキット（09-10） 【型番】P8-500-S108 【メーカー】Powerbronze（パワーブロンズ） 【適合車種/年式】GSXR1000（09-10） 【備考】在庫、納期、ご不明な点につきましてはお問い合わせ下さい。

カテゴリ 車、バイク、自転車

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外装パーツ タグ フェンダーレスキット（09-10）

Powerbronze（パワーブロンズ）

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