『LINDY スピーカーセレクタ、4ポート(型番:70423)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 07時 06分に出品され03月14日 07時 06分に終了予定です。即決価格は8,066円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LINDY スピーカーセレクタ、4ポート(型番:70423)
【商品説明】
・4ポート
・スピーカーセレクタ
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 24.40 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8066円
805 入札履歴
終了
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