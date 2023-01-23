『レザックス クラブケース 東京ヤクルトスワローズ ラウンドスタンドバッグ ネイビー YSCC-1435【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 05時 45分に出品され03月27日 05時 45分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レザックス クラブケース 東京ヤクルトスワローズ ラウンドスタンドバッグ ネイビー YSCC-1435
【商品説明】
・サイズ:5-6本入れ
・素材:合成繊維(ポリエステル)
・重量:1kg
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 87.00 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8058円
699 入札履歴
終了
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