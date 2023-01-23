『マーキュリーデュオ メガネ 眼鏡 フレーム 度付き 度入り 伊達 カラーレンズ レディース MERCURYDUO MDF 2007 51 PCレンズ ブルーライトカット 遠近両用【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 01時 29分に出品され03月17日 01時 29分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ブランド】

MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）

【品目】

メガネフレーム

【型番】

MDF 2007 全4カラー 51サイズ

【フィッティング】

調整可能ノーズパッド（クリングス）

【シェイプ】

スクエア

【カラー】

1

フレーム：ブラック（艶あり）

2

フレーム：ブラウン デミ（艶あり）

3

フレーム：パープル（艶あり）

4

フレーム：レッド（艶あり）

【素材】

フレーム：ULTEM（プラスチック）

【サイズ】

［A］レンズ幅：51mm

［B］レンズ縦：33mm

［C］ブリッジ幅：18mm

［D］フレーム幅：135mm

［E］テンプル長：140mm

【仕様・機能】

重量：約14g（ダミーレンズを含む）

【付属品】

当店オリジナルケース

レンズクロス

















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