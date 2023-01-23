『JKプラン ソフトエッジで安全なキッズ 子供用 ハンガーラック 幅48 奥行29 高さ90 FES-0004-WHBR【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 14時 18分に出品され03月08日 14時 18分に終了予定です。即決価格は8,045円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

JKプラン ソフトエッジで安全なキッズ 子供用 ハンガーラック 幅48 奥行29 高さ90 FES-0004-WHBR



【商品説明】

・[内寸] (オープン部)幅44×奥行24.5×高さ70cm (ハンガーバー)幅41.5×高さ63.5cm (引き出し)幅40×奥行22.5×高さ10(有効12)cm

・[外寸]幅48×奥行30×高さ91cm

・[本体]プリント紙化粧合板 [フチ]EVA樹脂

・【耐荷重】[ハンガーバー]約7kg以下/[引き出し]約5kg以下 【ハンガーバー収納量】[衣類]約8~14枚以下 ・背面化粧有り ・引き出しにキャスター4個

・・



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 33.50 cm

奥行 : 101.00 cm

重量 : 11.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。

※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。