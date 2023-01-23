『モルック OHSサプライ 日本正規品・公式品 NEWモデル【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 18時 50分に出品され03月18日 18時 50分に終了予定です。即決価格は8,044円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スポーツ玩具

【商品名】

OHSサプライ 日本正規品・公式品 NEWモデル モルック



【商品説明】

・付属品:スキットル モルック棒

・原産国 フィンランド

・大きさ 高さ19cm 幅32cm 奥行き22cm

・材質 フィンランド白樺

・重さ 4ｋｇ



【サイズ】

高さ : 19.30 cm

横幅 : 22.40 cm

奥行 : 31.70 cm

重量 : 4.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。