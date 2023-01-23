『シマノ(SHIMANO) DSベーシックスーツ RA-027Q オレンジ XL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 06時 36分に出品され04月10日 06時 36分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シマノ(SHIMANO) DSベーシックスーツ RA-027Q オレンジ XL



【商品説明】

・カラー：オレンジ

・サイズ：XL



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 30.60 cm

奥行 : 39.90 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。