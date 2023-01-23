『phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ブラック/レッド 43cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 14時 29分に出品され03月12日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,042円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スポーツ ネックレス、ブレスレット

【商品名】

phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ブラック/レッド 43cm



【商品説明】

・カラー：ブラック/レッド

・サイズ：43cm

・性別：ユニセックス

・技術：メタックス

・素材：本体/ステンレス、ナイロン 留め具/アルミ、ウレタン



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 11.50 cm

奥行 : 11.50 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。