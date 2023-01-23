『国内正規品 Chloe クロエ 眼鏡 フレーム のみ CH0043OJ-003 レディース【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 00時 12分に出品され03月22日 00時 12分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー
クリアピンク
素材
プラスチック
サイズ
レンズ：約5.2×3.1cm、ブリッジ：約16mm、テンプル：約14cm、横幅：約12.6cm
付属品
説明書、クロス、ブランド純正ケース（選択不可）
※ケースはハードかソフトのいずれかとなり、入荷するまでどちらが付属しているか分かりかねますので予めご了承下さい。
備考
フレームにセットされているレンズは型崩れ防止用のデモレンズになります。
デモレンズのままお使いになられますと目に悪影響を与える場合がございますので、眼鏡販売店などでレンズをご購入いただき、デモレンズと入れ替えてご使用ください。
※モニタの環境によって、実物と画像の色味が多少異なって見える場合がございます。
※商品は新品ですが製造過程に生じる細かな傷やスレなどある場合がございます。
※ケースなどの付属品は仕様変更により画像と異なる場合がございます。
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落札価格8036円
530 入札履歴
終了
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