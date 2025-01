スポーツサングラス |車rera 248 アビエーター処方箋眼鏡フレーム， オリーブ， 52mm， 17mm【並行輸入品】【新年の贈り物】

商品コメント

車rera exists for people who live by their own rules, continuously defying odds and proud stand out from the crowd

このフレームは、あらゆる顔の形を美しく見せるように設計されています。 鼻周りにしっかりフィットし、テンプルをよく曲げることができます。

ヒンジは、高いレリーフにシグネチャーブランドロゴで仕上げられています。

このフレームは処方箋にすぐに装着できます。

ブランドケース付属