EQUALS イコールズ WALL 壁寄せテレビスタンドV2ロータイプ専用 ポリカーボネートフロアシート【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

EQUALS イコールズ WALL 壁寄せテレビスタンドV2ロータイプ専用 ポリカーボネートフロアシート



【商品説明】

・An option for WALL interior TV stand V2 low type only

・Material: Polycarbonate

・Size (W x D x H): 24.0 x 18.3 x 0.08 inches (61 x 46.5 x 0.2 cm); Weight: Approx. 2.2 lbs

・We do not guarantee that scratches or deterioration of the floor



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 50.79 cm

奥行 : 64.50 cm

重量 : 1.09 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。