『Roxy Womens Standard Tan Coverup Short， Bright White Subtly Salty Mult 231【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 09時 22分に出品され04月16日 09時 22分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Roxy Womens Standard Tan Coverup Short， Bright White Subtly Salty Mult 231， M ブランド名 商品コメント Easy， cute summers hort

100% sustainable viscose fabric

Knotted drawcord with pompom details and fully elasticated belt for a best adjustabilty

Cute rick rack at bottom edge 商品カテゴリ 東潟ストア 水着 女性用 カバーアップ スポーツ マリンスポーツ ラッシュガード トップス（レディース）

JANコード/ISBNコード 0195718788484

商品コード YS0000045439186297