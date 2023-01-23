『グリーンハウス SDXCメモリーカード UHS-I クラス10 256GB GH-SDXCUA256G【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 02時 33分に出品され03月13日 02時 33分に終了予定です。即決価格は8,025円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グリーンハウス SDXCメモリーカード UHS-I クラス10 256GB GH-SDXCUA256G



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 0.90 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 12.50 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ CD、音楽ソフト、チケット

KーPOP タグ グリーンハウス

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クラス10

256GB

GH-SDXCUA256G