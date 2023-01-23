Withings Body フランス生まれのスマート体重計 ブラック Wi-Fi/Bluetooth対応 BMI体重計 日本正規代理店品 W【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

Withings Body フランス生まれのスマート体重計 ブラック Wi-Fi/Bluetooth対応 BMI体重計 日本正規代理店品 W



【商品説明】

・【W-Fi対応】Wi-Fi対応で、お住まいの天気予報も通知可能

・【アプリで管理】Health Mate アプリ上で活動、睡眠 & フードトラッキング

・【ベビーモード】赤ちゃんを抱えて体重測定し、赤ちゃんの体重を把握

・【マルチユーザー】最大8人までのユーザーを同時に登録・管理可能・自動認識

・【体重計】 体重(200g単位) & BMIの分析が可能、ディスプレイ上に簡単表示

・【妊娠モード】妊娠中のアドバイスやヒント、体重変化を記録

・【電池】4つの単4電池を使用、18か月連続稼働可能



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。