『九桜 「初心II」柔道衣 JNW23 ホワイト 3号【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 06時 49分に出品され04月01日 06時 49分に終了予定です。即決価格は8,018円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

九桜 「初心II」柔道衣 JNW23 ホワイト 3号



【商品説明】

・上衣/綿50%・ポリエステル50% ズボン・帯/綿35%・ポリエステル65%

・寸法3:適合身長158~167cm



【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。