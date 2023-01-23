『九桜 「初心II」柔道衣 JNW23 ホワイト 3号【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 06時 49分に出品され04月01日 06時 49分に終了予定です。即決価格は8,018円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
九桜 「初心II」柔道衣 JNW23 ホワイト 3号
【商品説明】
・上衣/綿50%・ポリエステル50% ズボン・帯/綿35%・ポリエステル65%
・寸法3:適合身長158~167cm
【サイズ】
高さ : 8.10 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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アディダス 柔道着 上下セット(Pink Stripe・サイズ：175cm) アディダスコンバット ACS-J650-PNKST-175 返品種別A
¥ 7959
アディダス 柔道着 上下セット(Pink Stripe・サイズ：155cm) アディダスコンバット ACS-J650-PNKST-155 返品種別A
¥ 7959
アディダス 柔道着 上下セット(Pink Stripe・サイズ：145cm) アディダスコンバット ACS-J650-PNKST-145 返品種別A
¥ 7959
アディダス 柔道着 上下セット(Silver Stripe・サイズ：175cm) アディダスコンバット ACS-J650-SLVST-175 返品種別A
¥ 7959
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¥ 7959
落札価格8018円
41 入札履歴
終了
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