『エバニュー(EVERNEW) 山岳飯盒弐型 EBY636【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 17時 23分に出品され03月30日 17時 23分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※リサイクル梱包材を使用し、発送する場合があります。
自衛隊官給品 戦闘飯盒2型 の、山岳仕様バージョン。
サイズ : 168x深さ80mm(本体)/180x深さ45mm(フタ)/165x深さ38mm(ナカゴ)/
容量 : 900ml(本体)/550ml(フタ)/400ml(ナカゴ)
素材 : 本体/アルミニウム(アルマイト加工) ハンドル/ステンレス
質量 : 183g(本体)/113g(ハンドル)/74g(ナカゴ)
ゼンリン住宅地図 Ａ４判 神奈川県 相模原市緑区4（相模湖） 発行年月202108 14151J10I
¥ 8004
ゼンリン住宅地図 Ｂ４判 秋田県 湯沢市3（雄勝） 発行年月202107 05207C10F
¥ 8004
ゼンリン住宅地図 Ｂ４判 秋田県 大仙市4（中仙） 発行年月202008 05212D10F
¥ 8004
ゼンリン住宅地図 Ｂ４判 秋田県 湯沢市4（皆瀬）・東成瀬村 発行年月201907 05207D10E
¥ 8004
ゼンリン住宅地図 Ａ４判 神奈川県 相模原市緑区2（城山） 発行年月202108 14151G10I
¥ 8004
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¥ 7994
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USA Map Poster With National Parks - Nautilus Edition (24W x 16H inches)並行輸入
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US Map of Indian Tribes， 1967 Cultures ＆ Languages Native History Art Poster (3 sizes) (23x34)並行輸入
¥ 7980
GeoJango National Parks Map Poster with USA Travel Destinations - Gold Edition (24W x 16H)並行輸入
¥ 7980
落札価格8016円
878 入札履歴
終了
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