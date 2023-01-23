『ネイビー イタリアンレザー 大人 紳士 本革 牛革 長財布 財布 ロング ウォレット メンズ レディース 男性 女性 ラウンドジップ ラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 18時 01分に出品され03月10日 18時 01分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

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【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.81 cm

横幅 : 11.43 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ ネイビー

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