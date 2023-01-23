『三菱 PSSNL3232P19 外径・端面・面取り加工用 PSSN形レバーロック式バイトホルダ SN形インサート対応左勝手 【1個】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 03時 23分に出品され03月04日 03時 23分に終了予定です。即決価格は8,015円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：三菱マテリアル（株）
在庫状況：仕入先在庫品
納期：お支払い確認後の3営業日以内出荷予定（欠品時は早急にご連絡致します。）
仕様：
バイトホルダー
イスカル LNMX150612L-HT IC8150 （10個入り）
¥ 8008
乾式ダイヤモンドカッター JH 305x2.6x6 12インチ コンクリート二次製品全般 理研 カネミツ 代引不可
¥ 8008
ダイヤモンド コアビット 65mm Cロットネジ 1本物 250L日本ダイヤモンド製品
¥ 8008
デンサン ニッパー NWSニッパー NW137-200G 200mm 成形グリップタイプ
¥ 8002
イスカル スモウカム ヘッド ＩＣＭ ＩＣ９０８ ICM 057 IC908【2個】
¥ 8001
新潟精機 SK パイプカッター ワンタッチロックタイプ LS-67
¥ 7998
NOGA N70Kブレード(10ヶ) BN7010
¥ 7995
KLEIN TOOLS クラインツールズ 強力型ニッパ 150mm 皮むき穴付 D252-6SW D2526SW
¥ 7981
三菱K 2枚刃汎用エンドミル(Mタイプ) 2MSD2100
¥ 7980
デキシー 超硬ドリル#1130シリーズ 1130-6.2
¥ 7980
FKD 超硬付刃スリムシャンクドリル14 SLD14
¥ 7980
大見 OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 外部給油 OHDS-0080
¥ 7980
ダイジェット シグマドリル ハード DZ-DHS0600
¥ 7980
FKD Tスロットエンドミル16×8 TSE16X8
¥ 7980
FKD Tスロットエンドミル16×7 TSE16X7
¥ 7980
三菱K バイオレットファインラフィンエンドミル VAMFPRD0900
¥ 7980
三菱K 2枚刃汎用エンドミルロング21.0mm 2LSD2100
¥ 7980
OSG ハイスエンドミル 2刃キー溝用 25 OH1 EKD-OH1-25
¥ 7980
落札価格8015円
285 入札履歴
終了
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