『三菱 PSSNL3232P19 外径・端面・面取り加工用 PSSN形レバーロック式バイトホルダ SN形インサート対応左勝手 【1個】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 03時 23分に出品され03月04日 03時 23分に終了予定です。即決価格は8,015円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー：三菱マテリアル（株）

在庫状況：仕入先在庫品

納期：お支払い確認後の3営業日以内出荷予定（欠品時は早急にご連絡致します。）



仕様：

バイトホルダー