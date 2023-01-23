『パナソニック コードレススチームWヘッドアイロン ダークブルー NI-WL506-A【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 17時 41分に出品され04月22日 17時 41分に終了予定です。即決価格は8,015円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 持ち替えずに前後左右にスイスイ動かせる。「Wヘッドベース」でアイロンかけをもっと簡単&スピーディーに。

スイッとラクにかけられる「Wヘッドベース」と、アイロン面のさまざまな工夫でなめらかなかけ心地を追求。簡単&スピーディーにアイロンかけ。

ベース全体からのたっぷり全面スチームで、しっかりシワ伸ばし。

全面スチームなら噴射範囲がひろく、手早くアイロンかけ。

原産国:中国

梱包サイズ:221.0x290.0x176.0mm