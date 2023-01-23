『ottostyle.jp アンティーク風 背付きバースツール ブラック カウンターチェア ガス圧昇降式 高さ調節 ウッド 背もたれ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 09時 01分に出品され03月19日 09時 01分に終了予定です。即決価格は8,014円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ottostyle.jp アンティーク風 背付きバースツール ブラック カウンターチェア ガス圧昇降式 高さ調節 ウッド 背もたれ



【商品説明】

・※こちらの商品はお客様組み立てとなります。（工具は付属しております）

・※商品は、モニターによって色合いが異なって見える場合があります。 ※仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。

・サイズ 本体 : (約)42cm×44cm×86～98cm 座面の高さ : (約)62cm～74cm

・材質 スチール / 天然木化粧合板(ラッカー塗装)※ポプラ材 / 合成皮革(PU) / ウレタンフォーム

・重量 (約)6kg



【サイズ】

高さ : 43.00 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 7.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。