『アウトドアプロダクツ ボストンバッグ 大容量 旅行 部活 合宿 2WAY ショルダーバッグ キャリーバッグ レッド【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 07時 15分に出品され03月16日 07時 15分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ ボストンバッグ 大容量 旅行 部活 合宿 2WAY ショルダーバッグ キャリーバッグ レッド



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長128cm)

・ストラップの種類: 着脱可能

・タテ33cmxヨコ53cmxマチ26cm

・ポケットの数:2(外側1/内側1)

・持ち手の全長:57cm

・留め具の種類: ファスナー

・重量:590g



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 33.20 cm

奥行 : 57.40 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

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